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Кокорин объяснил, почему проводит карантин в Санкт-Петербурге

21:09
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что режим самоизоляции он проводит в Санкт-Петербурге.

— Так получилось, что у меня остался загородный дом. Здесь побольше места, где можно прогуливаться и заниматься, — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Так что решили перебраться в Санкт-Петербург.

Режим сбитый. Поздно засыпаю: компьютер, игры, кино. Встаю поздно. Нужно позаниматься, а потом провожу время с семьей.

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