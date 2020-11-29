Кокорин: «Не могу сказать, что мне плевать. Но обыграть «Зенит» будет приятно»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем физическом состоянии, а также высказал свое отношение к «Зениту».

— У меня никогда не было в карьере, чтобы было столько мелких травм, мелких болячек. И они мне помешали, — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Когда происходит что-то, то все начинают что-то искать. Можно кучу всего придумать. Не знаю, почему так со мной случилось. Не знаю, почему так получилось.

Почему футболисты бегут-бегут, а потом заднюю дергают? Кто виноват? Все может быть.

Я впервые с таким столкнулся. И сейчас постепенно набираю форму. Не так много игр осталось до перерыва.

Мне принципиально выиграть что-то со «Спартаком». И сделаю все возможное для этого.

Мне плевать на «Зенит»? Там осталось много игроков, с которыми я был в хороших отношениях. Тренерский штаб. Люди, которые за меня переживали. Не могу сказать, что мне плевать. Но обыграть «Зенит» будет приятно.