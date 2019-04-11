"Кокорин, как мне показалось, крикнул, чтобы я не вздумал писать заявление в полицию". Водитель Соловчук – об избиении

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Потом когда я уже шел к автомобилю, Протасовицкий развел руки в стороны, чтобы меня никто не ударил, и сам нанес мне удар. У меня в этот момент уже хлестала кровь, губы распухли, шел и думал, как бы в живых остаться.

– Как именно вам нанес удар Протасовицкий?

– Два удара кулаком. (Протасовицкий слегка улыбнулся и дважды кивнул. – Прим. "СЭ")

– Кто стоял рядом?

– Не помню... Потом Мамаев меня еще раз ударил, потом начал бить по автомобилю. Еще один молодой человек бил по машине. Александр Кокорин мне в этот момент пытался сказать, как нужно жить правильно. Потом от меня отстали. Я на всякий случай извинился, чтобы ребята успокоились. Я сел в машину и попытался уехать. В этот момент Александр Кокорин, как мне показалось, крикнул, чтобы я не вздумал писать заявление в полицию.

– Вы просили остановиться?

– Да. "Хватит, остановитесь!"

– Что было дальше?

– Я отъехал к концертному залу "Чайковский". Вышел посмотреть, что с автомобилем. Охранник из зала вызвал скорую, полицию. Охранник говорил, что стучался ко мне в машину, но я не реагировал – как будто был без сознания. Потом приехала полиция и скорая.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live