Кокорин и Мамаев. 118 дней вне игры

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев​ пребывают за решеткой 118 дней. 11 октября 2018 года Тверской районный суд города Москвы вынес решение, по которому хавбек и форвард арестованы на два месяца. После этого суд продлил содержание футболистов под стражей.

Напомним, что Кокорин вместе с Кириллом, Мамаевым и тренером Александром Протасовицким находятся под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. Арест был продлен до 8 февраля.

Сегодня в московском Тверском районном суде будет рассмотрено ходатайство о продлении срока заключения под стражей. Заседание уже началось.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!