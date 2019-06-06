Когда состоятся матчи "Спартак" – ЦСКА

"СЭ" стали известны туры, в которых встретятся "Спартак" и ЦСКА в предстоящем чемпионате страны.

Итак, в 6-м туре состоится дерби на "Открытие Арене" (в проекте структуры календаря тур запланирован на 18 августа), а в 25-м туре (в проекте структуры календаря тур запланирован на 12 апреля) – на армейском стадионе.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА занял 4-е место в премьер-лиге, набрав 51 очко. "Спартак" с 49 баллами расположился на 5-й строчке.

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