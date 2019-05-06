Татьяна Прилипко, адвокат детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, во время прений по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы сделала заявление о потерпевших. Форвард "Зенита", его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" и его друг Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Когда еще кто-нибудь узнал бы, кто такой Пак? Если бы не широкий резонанс, раздутый как грязный мыльный пузырь, – сказала Прилипко. – Зато теперь он славу получит по полной. И не самую лучшую, потому что общественное мнение стремительно меняется.

По первому эпизоду предлагаю Протасовицкого оправдать и назначить наказание, соразмерное содеянному. Ни в коем случае нельзя лишать его свободы. Это исключительно жестоко, это будет приравнено гильотине.

По тем же основаниям предлагаю оправдать Протосавицкого по двум другим эпизодам. В связи с отсутствием состава преступления. (Александр Рогулев)

Пак и Гайсин работали над проектом президентского лимузина "Кортеж". Указом Президента РФ от 11 октября 2018 года они были награждены "за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей". Директор департамента Минпромторга Пак отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а генеральный директор ФГУП "НАМИ" Гайсин – орденом Александра Невского.

Суд Кокорина и Мамаева: начались прения. Live!