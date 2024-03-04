Главный врач «Динамо» назвал идеальным состояние футболистов команды

Главный врач «Динамо» Александр Родионов поделился с «СЭ» мнением о физической готовности футболистов команды после зимней паузы.

— Команда выглядит отлично подготовленной.

— Спасибо тренерскому штабу и совместной работе.

— Как оцените состояние футболистов «Динамо»?

— Идеальное.

«Динамо» (35 очков) занимает третье место в РПЛ. Бело-голубые отстают от «Краснодара», лидирующего в чемпионате, на 4 очка. Вторым в турнирной таблице с 37 очками идет «Зенит».

В следующем, 20-м туре чемпионата России-2023/24 «Динамо» 9 марта на своем поле примет «Ахмат».