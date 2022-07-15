Клубы РПЛ почтут минутой молчания память Александра Козлова перед матчами 1-го тура
Участники матчей 1-го тура нового сезона РПЛ почтут минутой молчания память воспитанника «Спартака» Александра Козлова, который скончался утром 15 июля, сообщает сайт лиги.
На момент трагедии экс-игроку красно-белых было всего лишь 29 лет.
Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.
Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».
Как ранее сообщал «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 также начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева. Российскому специалисту было 74 года.
Источник: https://premierliga.ru/
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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