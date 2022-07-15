Клубы РПЛ почтут минутой молчания память Александра Козлова перед матчами 1-го тура

Участники матчей 1-го тура нового сезона РПЛ почтут минутой молчания память воспитанника «Спартака» Александра Козлова, который скончался утром 15 июля, сообщает сайт лиги.

На момент трагедии экс-игроку красно-белых было всего лишь 29 лет.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».

Как ранее сообщал «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 также начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева. Российскому специалисту было 74 года.