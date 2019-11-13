Клуб бундеслиги собирается начать переговоры по защитнику «Уфы» Неделчару

Один из клубов немецкой бундеслиги официально обратился к «Уфе» за разрешением начать переговоры с защитником Йонуцем Неделчару по условиям личного контракта, ProSportStory. В пресс-службе «горожан» отказались от комментариев, сославшись на отсутствие игрока, который находится в расположении сборной Румынии.

Прошедшим летом 23-летний румын мог оказаться в «Роме», но «Уфу» не устроили предложенные итальянцами условия сделки — первоначальная аренда игрока вместо полноценного трансфера и увеличение сроков денежных выплат.

В текущем сезоне на его счету 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

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