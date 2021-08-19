Клаудиньо рассказал, что знал о «Зените» до перехода в российский клуб

Новичок «Зенита» Клаудиньо во время своей презентации рассказал, что до того, как перейти в петербургский клуб, много слышал о сине-бело-голубых.

— Что вы знали о «Зените» до перехода сюда?

— Я слышал много о «Зените». Здесь выступал Халк, я смотрел нарезки его игр и голов за «Зенит». Когда появилось предложение и стало понятно, что переход может состояться, я много говорил с Малкомом — мы с ним дружим с детства. Я много спрашивал о Петербурге и клубе, он говорил только хорошее. Сейчас я уже вижу подтверждение его словам. «Зенит» — большой клуб с прекрасной инфраструктурой. Я жду момент, чтобы показать себя.

— Вам понравилась ваша презентация в образе рэпера The Weeknd?

— Презентация вышла крутой, мне понравилось участвовать в съемках. Это был классный момент. Мне приятно, что все так сложилось, и со мной решили сделать такую презентацию. О российской музыке я знаю немного, но спрошу у ребят в команде — кто что слушает. Я прекрасно знаю, что у «Зенита» много болельщиков, у них много песен. Знаю, что они поддерживают клуб на выездных матчах, в Москве на матче с «Локомотивом» я убедился в этом. Я предпочитаю бразильскую музыку — самба, рэп. Люблю все, под что можно танцевать.

24-летний бразильский полузащитник перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино». По данным «СЭ», сине-бело-голубые заплатили за трансфер олимпийского чемпиона 12 миллионов евро.