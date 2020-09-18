Классон забил первый гол за «Краснодар» за 15 месяцев
20:35
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил гол в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок». Швед отличился за «быков» впервые с конца мая 2019 года. Тогда он забил в ворота «Рубина» (1:0).
Напомним, в июне 2019 года Виктор Классон порвал «кресты» и повредил мениск в матче сборной Швеции против Испании. Спортсмену потребовалось 450 дней, чтобы снова вернуться на поле.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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