Кирилл Панченко: "Благодарен судьбе, что сегодня удалось забить два мяча"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после ничьей с "Арсеналом" в матче 30-го тура российской премьер-лиги (3:3) отметил, что в следующем сезоне команда будет настраиваться на положительный результат. Он также отметил, что был рад забить два гола в первом матче на новом стадионе.

– Какие были ощущения, когда выходили на матч на новом стадионе, при таком количестве болельщиков на трибунах?

– Мне доводилось играть и при тридцати тысячах, но когда играешь при таком количество своих болельщиков – это вдохновляет. Болельщики сегодня были на высоте. Спасибо им за сезон, потому что на всех выездах, на которых мы были, они приезжали большим десантом. Сегодня получился большой праздник. Конечно, обидно пропускать в концовке. В следующем сезоне будем настраиваться на положительный результат.

– Сегодня удалось увидеть счастливые лица болельщиков на трибунах?

– Конечно. Они столько ждали того открытия – одиннадцать лет. В этом году один раз уже перенесли открытие. Понятно, что сегодня эмоции болельщиков были просто супер. Играть было одно удовольствие.

– Вы сделали дубль на новом стадионе. Это идеальный вариант?

– Я благодарен судьбе, что мне удалось сегодня забить два мяча. С другой стороны, свои результаты, это хорошо, но если команда проигрывает или играет вничью, то это не здорово. (Елена Григорьевская)

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