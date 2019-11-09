Кирилл Новиков: «Контракт может быть расторгнут как со стороны клуба, так и с моей»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, как на него повлияло решение руководства клуба официально утвердить его на этом посту.

— Мотивация присутствует всегда у любого спортсмена, у любого тренера, — цитирует тренера официальный сайт «Динамо». — Мы все хотим выиграть. Подписание контракта вообще никак не влияет. Более того, у нас есть договоренность с руководством, что в декабре, если у кого-то возникнут какие-то сомнения, контракт может быть расторгнут как со стороны клуба, так и с моей. Ближайшие четыре игры решат мою дальнейшую судьбу. Однако тренерский штаб об этом не думает. Наша задача — поднять команду наверх, сделать все возможное для этого. И мы думаем об этом, а не о том, есть контракт или нет.

Что касается паузы на игры сборных, то с учетом большого количества травмированных для нас это плюс. Появится возможность подвести футболистов к общему знаменателю. Чтобы ребята набрали форму и смогли решать поставленные задачи. Так что эта пауза, непременно, пойдет нам на пользу.

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