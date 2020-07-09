Кирилл Новиков: «Динамо» хочет реабилитироваться за поражение от «Арсенала»
9 июля 2020, 16:59
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Урала». Встреча состоится в Екатеринбурге.
— Реабилитироваться за «Арсенал» хочется, — сказал Новиков в эфире «Матч Премьер». — В любом случае игровой день — это праздник. Должен быть интересный футбол, потому что в трех последних встречах действовали против пяти защитников. Все команды играли от обороны. «Урал» проповедует комбинационный и атакующий футбол.
Домашние игры даются нам тяжело очень, а вот гостевые достаточно неплохо. Стараемся играть компактно, если тебя обыгрывают, страхуем друг друга. Меньше каких-то фолов ненужных, меньше пропускаем контратак.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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