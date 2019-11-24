«Кирилл Набабкин — ухажер для твоей мамки!». Так ЦСКА анонсировал матч с «Крыльями»
14:08
ЦСКА анонсировал матч 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» специальным видео в День матери. В нем обыгрывается кричалка фанатов про защитника Кирилла Набабкина.
— Кирюша, мамочка ждет тебя после матча. Не задерживайся, ухажер", — говорит женщина на видео. Затем звучит кричалка: «Кирилл Набабкин — ухажер для твоей мамки!».
Уберите детей от экрана, далее — шок-контент #CSKATV ? pic.twitter.com/tG2r6ZIfbE— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 24, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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