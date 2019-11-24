ЦСКА анонсировал матч 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» специальным видео в День матери. В нем обыгрывается кричалка фанатов про защитника Кирилла Набабкина.

— Кирюша, мамочка ждет тебя после матча. Не задерживайся, ухажер", — говорит женщина на видео. Затем звучит кричалка: «Кирилл Набабкин — ухажер для твоей мамки!».