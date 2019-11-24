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«Кирилл Набабкин — ухажер для твоей мамки!». Так ЦСКА анонсировал матч с «Крыльями»

14:08
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ЦСКА анонсировал матч 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» специальным видео в День матери. В нем обыгрывается кричалка фанатов про защитника Кирилла Набабкина.

— Кирюша, мамочка ждет тебя после матча. Не задерживайся, ухажер", — говорит женщина на видео. Затем звучит кричалка: «Кирилл Набабкин — ухажер для твоей мамки!».

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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