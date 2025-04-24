Глушаков не видит в Умярове лидера: «Наверное, поэтому Карпин не берет его в сборную»
Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Наиля Умярова.
«Не вижу в Умярове лидера. Он что, много забивает или отдает голевых передач? Посчитайте статистику... Прям интересно самому! Сколько сыграл, забил, отдал за годы в «Спартаке». Был бы лидер, был бы в сборной! Наверно Карпин не берет его в сборную по этим причинам тоже? Не вижу какого-то сверхкреатива от него. Мне кажется, за семь лет в «Спартаке» плюс-минус топчется на месте. Да, он опорник. Но тот же Пруцев, который иногда играет в этой зоне, забивает и отдает. Много бегать, помогать и подсказывать — хорошо. Здорово, что Наиль не молчун на футбольном поле, но лидерских качеств не вижу. Сейчас кажется, что он играет ярче по одной причине — Барко начинает атаки. Это мои наблюдения. И я конечно могу ошибаться», — сказал Глушаков «СЭ».
В этом сезоне 24-летний Умяров провел 28 матчей во всех турнирах за красно-белых, в которых отметился 2 голами. Футболист еще не провел ни одной игры за сборную России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6