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Сегодня, 12:39

Глушаков не видит в Умярове лидера: «Наверное, поэтому Карпин не берет его в сборную»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Наиля Умярова.

«Не вижу в Умярове лидера. Он что, много забивает или отдает голевых передач? Посчитайте статистику... Прям интересно самому! Сколько сыграл, забил, отдал за годы в «Спартаке». Был бы лидер, был бы в сборной! Наверно Карпин не берет его в сборную по этим причинам тоже? Не вижу какого-то сверхкреатива от него. Мне кажется, за семь лет в «Спартаке» плюс-минус топчется на месте. Да, он опорник. Но тот же Пруцев, который иногда играет в этой зоне, забивает и отдает. Много бегать, помогать и подсказывать — хорошо. Здорово, что Наиль не молчун на футбольном поле, но лидерских качеств не вижу. Сейчас кажется, что он играет ярче по одной причине — Барко начинает атаки. Это мои наблюдения. И я конечно могу ошибаться», — сказал Глушаков «СЭ».

В этом сезоне 24-летний Умяров провел 28 матчей во всех турнирах за красно-белых, в которых отметился 2 голами. Футболист еще не провел ни одной игры за сборную России.

Валерий Карпин
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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