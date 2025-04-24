Глушаков не видит в Умярове лидера: «Наверное, поэтому Карпин не берет его в сборную»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Наиля Умярова.

«Не вижу в Умярове лидера. Он что, много забивает или отдает голевых передач? Посчитайте статистику... Прям интересно самому! Сколько сыграл, забил, отдал за годы в «Спартаке». Был бы лидер, был бы в сборной! Наверно Карпин не берет его в сборную по этим причинам тоже? Не вижу какого-то сверхкреатива от него. Мне кажется, за семь лет в «Спартаке» плюс-минус топчется на месте. Да, он опорник. Но тот же Пруцев, который иногда играет в этой зоне, забивает и отдает. Много бегать, помогать и подсказывать — хорошо. Здорово, что Наиль не молчун на футбольном поле, но лидерских качеств не вижу. Сейчас кажется, что он играет ярче по одной причине — Барко начинает атаки. Это мои наблюдения. И я конечно могу ошибаться», — сказал Глушаков «СЭ».

В этом сезоне 24-летний Умяров провел 28 матчей во всех турнирах за красно-белых, в которых отметился 2 голами. Футболист еще не провел ни одной игры за сборную России.