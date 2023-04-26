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Судейство

Сегодня, 12:03

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Ростов»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 25-го тура РПЛ.

Главным судьей встречи «Спартак» — «Ростов» станет Кирилл Левников, его ассистентами будут Андрей Веретешкин и Егор Болховитин. Резервный арбитр — Сергей Чебан, ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Дмитрий Мосякин.

Матчи 25-го тура РПЛ пройдут с 28 по 30 апреля.

Все назначения судей на матчи 25-го тура РПЛ:

28 апреля (пятница)

«Динамо» — «Факел»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Василий Казарцев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Анатолий Цветнов.

29 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгекний Буланов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

«Краснодар» — «Урал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Виктор Кулагин.

30 апреля (воскресенье)

«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Сочи» — «Торпедо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Локомотив» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Юрий Баскаков.

Источник: https://rfs.ru/news/217989
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Кирилл Левников
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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