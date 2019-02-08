Кирилл Комбаров: "Пусть лучше "Арсенал" забивает в чемпионате"

Капитан и защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров после заключительного, третьего матча на втором сборе в Белеке – ничья с "Кальмаром" (1:1) – обратил внимание на предложенные команде нагрузки и выразил надежду, что оружейники начнут реализовывать свои моменты в весенней части сезона. Ранее красно-желтые победили сербскую "Младость" (4:1) и уступили казахстанскому "Жетысу" (1:2).

- Сбор был очень интенсивным, нагрузки – достаточно приличные. Фактически все матчи провели на их фоне, - сказал Комбаров. – К сожалению, сегодня упустили победу после гола со "стандарта" в концовке. Впрочем, в целом, как считаю, сбор провели плодотворно и набираем физическую форму.

Может, пока не хватает силенок на конечную фазу атаки. Надеюсь, будем забивать в чемпионате. Домой? Конечно хочется! (Артем Агапов)