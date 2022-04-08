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Кирильчева рассказала, почему закрыла проект «Куклы»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» рассказала, почему решила закрыть проект «Куклы».

— Из-за резонанса. Честно. Всё-таки программа требует вложений и вкладывать в то, что вызывает такую неоднозначную реакцию... В интернете что всегда весомое? Негатив. Когда хейтят, это видят все. Когда пишут доброе, это никому не нужно. Также, когда ты снимаешь добрый ролик — ну ок, классно. И забыли. А когда ты снимаешь что-то на грани (опять же, возвращаясь к Наташам), это потом и бомбит. У нас, к сожалению, любят хейт, негатив, любят других унижать. И когда есть повод, то люди наслаждаются этим, получают удовольствие. Поэтому — да, я закрыла из-за резонанса.

— Что с куклами, где они?

—Там же есть моя кукла и на неё уже очередь выстроилась. Они в студии все стоят. А куклу Михалыча мы подарили ему, когда был наш первый матч с «Краснодаром» после его перехода туда. Насколько я помню, та игра не очень хорошо для него закончилась, и, наверное, ему было тоже как-то не очень здорово её получить. Но мы уже в коробку положили, поэтому пришлось подарить.

Полностью интервью с Кирильчевой можно прочитать здесь.

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