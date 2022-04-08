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Сегодня, 13:08

РПЛ не согласна с РФС. «Краснодару» засчитают поражение 0:3?

РПЛ считает, что Олусегун и Окоронкво не имели права играть за «Краснодар»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Окоронкво в матче против «Динамо».
Фото ФК «Краснодар»
Джуниор Олакунле Олусегун.
Теофилус Джонатан Окоронкво.
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Если верить сайту Российской премьер-лиги, два футболиста «Краснодара», нападающие Джуниор Олакунле Олусегун и Теофилус Джонатан Окоронкво, в нарушение установленных правил вышли на поле в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России с «Динамо» (0:1). Получается, что теперь «быкам» нужно присудить поражение 0:3?

На сайте РПЛ подчеркивается, что «футболисты-легионеры, заявленные за вторые команды премьер-лиги, не имеют права принимать участие в матчах РПЛ». Но упомянутые нигерийцы сыграли. Почему?

Джуниор Олакунле Олусегун.
Джуниор Олакунле Олусегун.
Теофилус Джонатан Окоронкво.
Теофилус Джонатан Окоронкво.

Дело в том, что бюро исполкома РФС недавно внесло изменение в регламент чемпионата страны-2021/22. Пункт 12.9.1 решено изложить в такой редакции: «Легионеры, заявленные клубом для участия в первенстве ФНЛ, в соответствии с квотой, установленной регламентом первенства ФНЛ, вправе выступать в чемпионате».

Об этом было объявлено 1 апреля. Сотрудники РПЛ восприняли это как шутку, забыли об этом или не согласились с РФС?

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:1
Динамо
Голы
Фомин, 45 (0:1)
Краснодар
Сафонов Мартынович Чернов Бородин Петров Ионов Черников (Манелов, 46) Сперцян (Мацукатов, 75) Кривцов (Газинский, 29) Ильин (Окоронкво, 64) Олусегун (Якимов, 46)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Евгеньев Лаксальт Моро Грулев (Макаров, 61) Захарян (Скопинцев, 89) Шиманьски Фомин Смолов (Тюкавин, 76)
Предупреждения
Кривцов 9’, Бородин 23’, Черников 35’, Мартынович 39’, Ионов 90+4’  -  Бальбуэна 21’, Шиманьски 53’
Судьи
Сухой (Люберцы) Петросян (Бронницы) Ковалев (Реутов)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

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ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
12
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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Н. Новгород – Динамо
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9.04 16:30
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 - : -
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 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
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