РПЛ не согласна с РФС. «Краснодару» засчитают поражение 0:3?

РПЛ считает, что Олусегун и Окоронкво не имели права играть за «Краснодар»

Если верить сайту Российской премьер-лиги, два футболиста «Краснодара», нападающие Джуниор Олакунле Олусегун и Теофилус Джонатан Окоронкво, в нарушение установленных правил вышли на поле в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России с «Динамо» (0:1). Получается, что теперь «быкам» нужно присудить поражение 0:3?

На сайте РПЛ подчеркивается, что «футболисты-легионеры, заявленные за вторые команды премьер-лиги, не имеют права принимать участие в матчах РПЛ». Но упомянутые нигерийцы сыграли. Почему?

Джуниор Олакунле Олусегун.

Теофилус Джонатан Окоронкво.

Дело в том, что бюро исполкома РФС недавно внесло изменение в регламент чемпионата страны-2021/22. Пункт 12.9.1 решено изложить в такой редакции: «Легионеры, заявленные клубом для участия в первенстве ФНЛ, в соответствии с квотой, установленной регламентом первенства ФНЛ, вправе выступать в чемпионате».

Об этом было объявлено 1 апреля. Сотрудники РПЛ восприняли это как шутку, забыли об этом или не согласились с РФС?