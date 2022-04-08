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Сегодня, 13:25

В ЦСКА запрещено брать женщин на борт самолета

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» рассказала о работе в мужском коллективе.

— По поводу работы в мужском коллективе. Знаю, что ЦСКА в самолёт женщин никогда не брали на выезд. По-моему, только обратно разрешали.

— Это вообще жуткий какой-то стереотип, суеверие в российском футболе, что баба на корабле — к беде. Действительно, я летала вместе с командой только на сборы. На выезда я не летала, потому что главные тренеры были против. Единственный раз, когда я полетела с Виктором Михайловичем, это был уже ничего не решающий матч с «Эспаньолом» в Барсу. Я буквально написала ему следующее: «Виктор Михайлович, денег у меня немного, возьмите меня на борт, всё равно матч ничего не решает и погоды это не испортит. Лечу за свой счёт, возьмите меня туда и обратно». Обратно меня всегда с выездов брали. Он говорит: «А, давай!»

— И ЦСКА выиграл тогда.

— Да, я потом припоминала, что надо меня всегда брать, на фарт. Надо женщин брать на борт. Потом, когда пришёл Ивица (Олич), я была уверена, что с ним мы сейчас договоримся, европейский тренер, в топ-клубах поиграл топ-чемпионатов, менталитет другой, потому что в Европе-то все спокойно летают. Но Ивица у нас не задержался.

Думала, что с Лёшей (Березуцким) будет просто, потому что я знаю его кучу лет, лет 12-14. Я к нему подкатила, когда он пришёл, говорю: «Лёш, такая несправедливость, меня на выезда не берут на борт, мне приходится за свой счёт летать. Ты же меня возьмёшь?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «В смысле?» Ну как, он в Европе со Слуцким был! Говорю: «Как это вообще? Ты современный тренер, молодой, потренировал в Европе. Что за сексизм? Ты хочешь мне сказать, что в Голландии по поводу девушек тоже такое суеверие?» Он говорит: «Нет, Катюх, в Голландии у нас водитель автобуса была женщина». Водитель клубного автобуса — женщина. Я говорю: «А почему мне нельзя на борт?» — «А тебе нельзя, ты будешь их отвлекать».

Полностью интервью с Кирильчевой можно прочитать здесь.

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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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