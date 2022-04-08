В ЦСКА запрещено брать женщин на борт самолета
Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» рассказала о работе в мужском коллективе.
— По поводу работы в мужском коллективе. Знаю, что ЦСКА в самолёт женщин никогда не брали на выезд. По-моему, только обратно разрешали.
— Это вообще жуткий какой-то стереотип, суеверие в российском футболе, что баба на корабле — к беде. Действительно, я летала вместе с командой только на сборы. На выезда я не летала, потому что главные тренеры были против. Единственный раз, когда я полетела с Виктором Михайловичем, это был уже ничего не решающий матч с «Эспаньолом» в Барсу. Я буквально написала ему следующее: «Виктор Михайлович, денег у меня немного, возьмите меня на борт, всё равно матч ничего не решает и погоды это не испортит. Лечу за свой счёт, возьмите меня туда и обратно». Обратно меня всегда с выездов брали. Он говорит: «А, давай!»
— И ЦСКА выиграл тогда.
— Да, я потом припоминала, что надо меня всегда брать, на фарт. Надо женщин брать на борт. Потом, когда пришёл Ивица (Олич), я была уверена, что с ним мы сейчас договоримся, европейский тренер, в топ-клубах поиграл топ-чемпионатов, менталитет другой, потому что в Европе-то все спокойно летают. Но Ивица у нас не задержался.
Думала, что с Лёшей (Березуцким) будет просто, потому что я знаю его кучу лет, лет 12-14. Я к нему подкатила, когда он пришёл, говорю: «Лёш, такая несправедливость, меня на выезда не берут на борт, мне приходится за свой счёт летать. Ты же меня возьмёшь?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «В смысле?» Ну как, он в Европе со Слуцким был! Говорю: «Как это вообще? Ты современный тренер, молодой, потренировал в Европе. Что за сексизм? Ты хочешь мне сказать, что в Голландии по поводу девушек тоже такое суеверие?» Он говорит: «Нет, Катюх, в Голландии у нас водитель автобуса была женщина». Водитель клубного автобуса — женщина. Я говорю: «А почему мне нельзя на борт?» — «А тебе нельзя, ты будешь их отвлекать».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0