Кикнадзе считает, что Жоау Мариу принесет «Локомотиву» огромную пользу
20:53
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал трансфер полузащитника «Интера» Жоау Мариу. Аренда рассчитана на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро.
— Жоао Марио — классный игрок, настоящая звезда европейского футбола, — приводит пресс-служба клуба слова Кикнадзе. — Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашем клубе. Марио — универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесет «Локомотиву» огромную пользу.
Презентация новичка прошла на площади перед «РЖД Ареной» на фоне паровоза. 26-летний футболист будет выступать под номером «23».
Жоау Мариу стал игроком «Локомотива»