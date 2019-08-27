Кикнадзе считает, что Жоау Мариу принесет «Локомотиву» огромную пользу

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал трансфер полузащитника «Интера» Жоау Мариу. Аренда рассчитана на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро.

— Жоао Марио — классный игрок, настоящая звезда европейского футбола, — приводит пресс-служба клуба слова Кикнадзе. — Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашем клубе. Марио — универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесет «Локомотиву» огромную пользу.

Презентация новичка прошла на площади перед «РЖД Ареной» на фоне паровоза. 26-летний футболист будет выступать под номером «23».

Жоау Мариу стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» презентовал Жоау Мариу