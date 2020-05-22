Кикнадзе рассматривал 18 кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что новый главный тренер железнодорожников Марко Николич предпочитает атакующий футбол, а также имеет ряд положительных рекомендаций из разных стран.

— У меня было порядка 18 фамилий в списке за полгода, — сказал Кикнадзе. — С большей частью из них я встречался лично или вел переговоры с агентами. Среди них были и очень громкие имена. Но в итоге остановились на трех. Три человека и кандидатура Юрия Павловича были предложены на совет директоров с моими рекомендациями.

Марко — яркий человек, молодой. Ему 40 лет. Он тренирует 17 лет. Зарекомендовал себя, как амбициозный человек в хорошем смысле этого слова, а также смелый. Он хорошо разбирается в вопросах тактики, это атакующий тренер, что для меня было очень важно. Получил положительные отзывы и из Испании, и из Англии, и из Сербии, и из России. Я нашел возможность трижды с ним повстречаться. Та философия, которую он исповедует, близка той философии, которой придерживаюсь и я.