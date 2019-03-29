Кикнадзе прокомментировал вхождение Нагорных в совет директоров "Локомотива"

Юрий Нагорных – настоящий профессионал и серьезно поможет в работе "Локомотива". Такое мнение в беседе с журналистами высказал генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

Нагорных вошел в совет директоров "Локомотива" в начале марта. Его фамилия фигурировала в докладе Ричарда Макларена, посвященного допингу в российском спорте. В 2016 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отстранении Нагорных от должности до завершения проверки в связи с допинговым скандалом. По мнению Макларена, Нагорных был ключевой фигурой в схеме нарушений антидопинговых правил накануне и во время Олимпиады-2014. Среди нарушений, вменяемых Нагорных и его подчиненным, – подмена проб, сокрытие информации о допинговых инцидентах и разработка новых видов допинга. Следственный комитет России доказательств, подтверждающих данные обвинения, не обнаружил.

– Почему в совет директоров "Локомотива" вошел Юрий Нагорных? – вопрос Кикнадзе.

– Я знаю Юрия Дмитриевича с 1991-1992 года. Это честный, порядочный, профессиональный, надежный человек, друг и товарищ. Большая беда для нашего спорта, что в результате различных активностей его пытались выбросить на обочину. Если хотите, поинтересуйтесь мнением о Нагорных у спортсменов, которые с ним работали в процессе подготовки к Олимпийским играм и чемпионата мира по футболу.

– То есть вы полагаете, что обвинения Нагорных со стороны комиссии Макларена – это ложь?

– Считаю, что против нашей страны была развернута настоящая пропаганда. Журналистские приемы, которые использовались, не выдерживают никакой критики. Это чистой воды пропаганда. При этом ряд международных организаций, понимая, что происходит, сохраняют дружеское отношение по отношению к этой стране. И это позволило выступить нашим спортсменам на различных соревнованиях, которые проводились в последние годы.

Юрий Дмитриевич не получает зарплаты за свою работу. Не получает никаких бонусов. Он не входит в структуру непосредственного управления клубом. Кто-то из коллег-журналистов настойчиво долбился в ФИФА с вопросом о том, является ли вхождение Нагорных в совет директоров "Локомотива" нарушением… Молодцы… Не собираюсь оценивать роли журналистов в этой истории. В общем, я рад, что Нагорных – в совете директоров и серьезно помогает в работе.

– Каков функционал Нагорных в совете директоров?

– А чем обычно занимается член совета директоров? Мы готовим какие-то вопросы, которые в соответствии с уставом требуют утверждения совета директоров. Рассылаем их членам совета директоров. На совете директоров кто-то выступает с докладом. По любому вопросу у каждого из членов совета директоров есть право высказать свое мнение. Как правило, между нами завязывается дискуссия – по достаточно большому числу вопросов. Вот и его функционал. Нет такого, чтобы кто-то отвечал за одно, а кто-то – за другое. (Илья Андреев, Илья Егоров)