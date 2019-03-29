Кикнадзе исключил возвращение Глушакова в "Локомотив"

Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе исключил вероятность возвращения Дениса Глушакова в клуб. Футболист защищал цвета железнодорожников с 2005 по 2013 год (с перерывами), был капитаном команды, а с 2013 года выступает в "Спартаке".

– У Глушакова сложная ситуация в "Спартаке". Если его поставят на трансфер, есть вероятность, что он вернется в "Локомотив"?

– Нет. На трансферном комитете мы приняли решение, что для нас интересны молодые игроки до 25 лет. Это не означает, что мы перекрыли возможности для более возрастных. Но мы будем рассматривать таких игроков, если будем понимать, что именно этот игрок нужен нам на этой позиции. (Илья Андреев, Илья Егоров)