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«Спартак» предложил 16 миллионов евро за игрока «Альмерии» Умара

17:24
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Московский «Спартак» и «Айнтрахт» интересуются нападающим «Альмери» Садиком Умаром, сообщает As.

По данным источника, красно-белые предложили за футболиста 16 миллионов евро плюс бонусы и проценты. «Айнтрахт» готов заплатить за форварда 18 миллионов евро плюс бонусы. «Альмери» просит за Умара 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний нигерийский игрок провел 40 матчей, отметился 20 голами и 4 результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/06/17/segunda/1623936220_939824.html

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