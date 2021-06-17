«Спартак» предложил 16 миллионов евро за игрока «Альмерии» Умара

Московский «Спартак» и «Айнтрахт» интересуются нападающим «Альмери» Садиком Умаром, сообщает As.

По данным источника, красно-белые предложили за футболиста 16 миллионов евро плюс бонусы и проценты. «Айнтрахт» готов заплатить за форварда 18 миллионов евро плюс бонусы. «Альмери» просит за Умара 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний нигерийский игрок провел 40 матчей, отметился 20 голами и 4 результативными действиями.