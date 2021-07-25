Кержаков: «Игрокам «Нижнего Новгорода» нужно справиться с волнением в первой игре в РПЛ»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал об ожиданиях от дебютного матча команды в Тинькофф РПЛ.

«Мы провели два подготовительных сбора. Так что с точки зрения функциональной готовности проблем, думаю, не будет. А в остальном — все покажет игра, футбольное поле. Самое главное для ребят — справиться с волнением, ведь многие из них еще не играли на таком высоком уровне», — цитирует Кержакова пресс-служба команды.

Завтра, 26 июля, «Нижний Новгород» сыграет с «Сочи» в 1-м туре РПЛ сезона-2021/22. Начало — в 19.00 (мск).