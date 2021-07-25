Чалов рассказал об игре под руководством Алексея Березуцкого

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, какого играть под руководством нового главного тренера команды Алексея Березуцкого.

«Строгость, дисциплина — все это есть. И вместе с тем есть свобода. Попробую пояснить. На поле у нас ответственность за каждый момент, а в жизни, наоборот, ты волен поступать, как считаешь нужным. Алексей Владимирович относится к нам как к самостоятельным личностям, к профессионалам, которые сами понимают, что для них хорошо», — цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА.