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Чалов рассказал об игре под руководством Алексея Березуцкого

12:54
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Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, какого играть под руководством нового главного тренера команды Алексея Березуцкого.

«Строгость, дисциплина — все это есть. И вместе с тем есть свобода. Попробую пояснить. На поле у нас ответственность за каждый момент, а в жизни, наоборот, ты волен поступать, как считаешь нужным. Алексей Владимирович относится к нам как к самостоятельным личностям, к профессионалам, которые сами понимают, что для них хорошо», — цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА.

Специалист официально возглавил московский клуб 19 июля 2021 года, сменив на посту Ивицу Олича. Сегодня, 25 июля, ЦСКА сыграет с «Уфой» в первом туре Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-moya-glavnaya-zadacha-pokazyvat-vzroslyy-futbol/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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