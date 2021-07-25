Чалов рассказал об игре под руководством Алексея Березуцкого
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, какого играть под руководством нового главного тренера команды Алексея Березуцкого.
«Строгость, дисциплина — все это есть. И вместе с тем есть свобода. Попробую пояснить. На поле у нас ответственность за каждый момент, а в жизни, наоборот, ты волен поступать, как считаешь нужным. Алексей Владимирович относится к нам как к самостоятельным личностям, к профессионалам, которые сами понимают, что для них хорошо», — цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА.
Специалист официально возглавил московский клуб 19 июля 2021 года, сменив на посту Ивицу Олича. Сегодня, 25 июля, ЦСКА сыграет с «Уфой» в первом туре Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-moya-glavnaya-zadacha-pokazyvat-vzroslyy-futbol/
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