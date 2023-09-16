Келвен — об игре с «Крыльями Советов: «Мы отыгрались и были близки к тому, чтобы выиграть матч»

Защитник ЦСКА Келвен поделился мнение об игре 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов (2:2).

«Был хороший матч. К сожалению, мы пропустили первыми, но дух у команды хороший. Мы отыгрались и были близки к тому, чтобы выиграть матч. Можно сказать, что в моральном плане команда в хорошем состоянии. Будем надеяться, что следующие матчи будут успешными», — сказал Келвен.

Также защитник ЦСКА высказался о своей адаптации в клубе.

«Меня очень хорошо приняли ребята. Мне помогают адаптироваться. Сейчас я еще знакомлюсь с ребятами, узнаю всех по именам и наше взаимопонимание от матча к матчу будет улучшаться. Будем стараться добиваться желаемых результатов», — добавил Келвен.

После матча с «Крыльями» московская команда с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Самарский клуб находится на второй строчке (15 очков).