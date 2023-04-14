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Сегодня, 17:24

Кечинов заявил, что «Спартак» ждет очередной тяжелейший матч с «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от встречи красно-белых с «Торпедо».

«Ожидаю очередной тяжелейший матч для «Спартака» — после возобновления чемпионата все матчи проходят очень упорно, очень напряженно, где-то ошибаются судьи, где-то невезение... Но все складывается не очень удачно, не как мы ожидали. И матч с «Торпедо» будет проходить в таком же ключе. Пришел новый тренер, команда встряхнулась, выиграла в прошлом туре. Думаю, эта победа даст торпедовцам хороший эмоциональный фон, они выйдут в приподнятом настроении, да и деваться им некуда. Будет ли открытый и смелый футбол? Тут все зависит от «Спартака». При всем уважении к «Торпедо», состав и индивидуальные качества спартаковцев гораздо выше, есть поставленная игра. Так что если красно-белые возьмут мяч под контроль, будут показывать зрелищный и комбинационный футбол, то «Торпедо» будет вынуждено играть вторым номером, от обороны, уповая на контратаки», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-s-torpedo-spartakovtsev-zhdet-ocherednoj-tyazhelejshij-match/
Валерий Кечинов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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