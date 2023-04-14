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«Спартак» анонсировал матч с «Торпедо» видео в стиле VHS-кассеты

Виктория Кравченко
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«Спартак» анонсировал матч с «Торпедо» видео в стиле VHS-кассеты.
Фото Скриншот.

«Спартак» в своем Telegram-канале опубликовал видео к матчу 23-го тура РПЛ с «Торпедо». Ролик снят в стиле VHS-кассеты.

«Лужники. Братское дерби. Классика, по которой мы скучали», — подписано видео.

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
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 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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