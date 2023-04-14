«Спартак» анонсировал матч с «Торпедо» видео в стиле VHS-кассеты

«Спартак» в своем Telegram-канале опубликовал видео к матчу 23-го тура РПЛ с «Торпедо». Ролик снят в стиле VHS-кассеты.

«Лужники. Братское дерби. Классика, по которой мы скучали», — подписано видео.

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.