Семин: «Зенит» провел сезон стабильнее всех и заслуженно станет чемпионом»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, «Зенит» провел сезон стабильнее всех и станет чемпионом в сезоне-2022/23.

«Итоги сезона подводить еще рано, вся борьба впереди. Понятно, что сместить «Зенит» с первого места будет очень тяжело. Они провели сезон стабильнее всех и заслуженно станут чемпионами. Но борьба за серебро и бронзу чемпионата обещает быть очень интересной. ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Ростов» разыграют между собой места в тройке», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков за 23 тура. «Ростов» занимает второе место с 46 очками. На третьей строчке располагается «Спартак», который набрал 45 очков.