Радимов назвал недопустимым поведение спортивного директора «Оренбурга» Андреева после матча с «Ростовом»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов отреагировал на эмоции спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который после поражения команды от «Ростова» (2:3) раскритиковал судей.

— Такие эмоции в премьер-лиге, на федеральном канале — это, конечно, недопустимо. Я думаю, что Андреев за это понесет наказание, штраф, будет дисквалифицирован, наверное. Накипело, да. Но я на самом деле чего-то криминального в матче «Ростова» и «Оренбурга» не увидел. Другое дело, что по судейству в целом в РПЛ вопросов просто миллион возникает, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Ранее Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также после самого матча проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.