Кечинов: «У «Спартака» есть шанс победить, если команда выйдет раскрепощенной на матч с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча между московским клубом и «Зенитом» в рамках 26-го тура РПЛ.

«У «Спартака» есть шанс победить, если команда выйдет раскрепощенной на этот матч, на нее не будет довлеть результат, то тогда шансы есть. Тогда они могут помешать «Зениту» стать чемпионами в третьем туре. Сможет ли «Спартак» взять серебро чемпионата? У «Спартака» «Ростова» и ЦСКА равные шансы. Все они могут занять второе место», — цитирует Кечинова «Газета.Ru».

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.