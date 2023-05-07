Руслан Пименов: «Зенит» — фаворит, но «Спартак» непредсказуем»

Экс-футболист сборной России Руслан Пименов рассказал, чего ждет от матча 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

«Зенит» фаворит во всем в сегодняшнем матче, но «Спартак» — непредсказуемый соперник. Думаю, будет полный стадион, к тому же «Спартак» — принципиальный соперник для «Зенита». Матч получится огненным», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало игры в 18.00 по московскому времени.