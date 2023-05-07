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Сегодня, 15:03

«Факел» стал лидером РПЛ по числу болельщиков на выездных играх

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Факел» стал лидером РПЛ по числу болельщиков на выездных играх.
Фото ФК «Факел», Telegram

Как сообщает фан-клуб Воронежской команды, число болельщиков «Факела» на выездных играх с учетом матча 26-го тура против «Ростова» в РПЛ составило 10400 человек.

«Воронеж скучал по большому футболу, по элитной лиге. Весь сезон люди ездят за командой в любые города вне зависимости от того, будний день или выходной. И каким бы ни был результат матча — только поддержка, только добрые слова. Люди чувствуют, что команда отдает на поле все силы. И больше всего мы ценим именно вот эту особенную связь между футболистами и теми, для кого они играют, — рассказал «СЭ» руководитель фан-клуба «Факел» Игорь Черняев.

Вчера, 7 мая, «Факел» обыграл «Ростов» на выезде со счетом 2:0. Команда набрала 24 очка и поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/pfcfakel/6299
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
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Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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