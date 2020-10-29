КДК сократил размер штрафа ЦСКА за необеспечение безопасности на стадионе

Глава КДК Артур Григорьянц объяснил «СЭ», почему штраф ЦСКА за необеспечение безопасности на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 12-го тура РПЛ против «Арсенала» (5:1) был сокращен в два раза.

— На игре ЦСКА — «Арсенал» на поле выбежали болельщики, но они были задержаны, в отношении них были возбуждены дела по статье 20.31 административного кодекса, — заявил «СЭ» Григорьянц. —Поэтому сумма штрафа была сокращена на 50 процентов. Это важно отметить. (Севастиан Терлецкий)