КДК РФС в среду рассмотрит протест «Рубина» по матчу с «Краснодаром»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что получил от «Рубина» протест по итогам матча 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:3).

— «Рубин» прислал протест, — приводит слова Григорьянца РИА Новости. — Рассмотрим его на заседании в среду, представители клуба приглашены на заседание.

Ранее представители «Рубина» обратили внимание на момент с назначением пенальти. На 43-й минуте Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но главный арбитр встречи Михаил Вилков не сразу увидел нарушение правил.

Сначала судья обратил внимание, что Егор Сорокин сбил Джордже Деспотовича на другой половине поля. Затем он показал желтую карточку тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву. После этого он возобновил игру.

Спустя пару секунд после ввода мяча Вилков пошел смотреть видео с игрой рукой у Самошникова. Сделано это было в обход десятого пункта протокола об использовании VAR. В протоколе отмечается, что судья не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а затем возобновил игру.