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КДК РФС планирует рассмотреть протест «Химок» на результат матча с «Локомотивом» 10 марта

Иван Торопцев
Корреспондент

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет планирует рассмотреть протест «Химок» на результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3) в четверг.

«Протест от «Химок» получили. Планируем рассмотреть в четверг. Завтра будет формироваться повестка, будем определяться по дате. Но планируем на четверг», — цитирует ТАСС Григорьянца.

В матче «Локомотив» — «Химки» в составе железнодорожников вышел чешский нападающий Ян Кухта, который перешел в московскую команду в зимнее трансферное окно. При этом форвард заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее.

В игре 19-го тура «Баник» — «Славия» 19 декабря прошлого года на 81-й минуте Кухта получил красную карточку за то, что сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота. После этого в чемпионате Чехии началась зимняя пауза, а футболист перешел в «Локомотив».

В матче против «Химок» Кухта забил победный гол.

Ян&nbsp;Кухта. Кухта не отбыл дисквалификацию, но сыграл за «Локо». «Химкам» присудят победу 3:0?

Источник: https://tass.ru/sport/14000427
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Н. Новгород – Урал
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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