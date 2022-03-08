КДК РФС планирует рассмотреть протест «Химок» на результат матча с «Локомотивом» 10 марта

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет планирует рассмотреть протест «Химок» на результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3) в четверг.

«Протест от «Химок» получили. Планируем рассмотреть в четверг. Завтра будет формироваться повестка, будем определяться по дате. Но планируем на четверг», — цитирует ТАСС Григорьянца.

В матче «Локомотив» — «Химки» в составе железнодорожников вышел чешский нападающий Ян Кухта, который перешел в московскую команду в зимнее трансферное окно. При этом форвард заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее.

В игре 19-го тура «Баник» — «Славия» 19 декабря прошлого года на 81-й минуте Кухта получил красную карточку за то, что сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота. После этого в чемпионате Чехии началась зимняя пауза, а футболист перешел в «Локомотив».

В матче против «Химок» Кухта забил победный гол.