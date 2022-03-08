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Защитник «Химок» Дагерстоль покинул расположение клуба

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что защитник Филип Дагерстоль покинул расположение клуба.

«Филип Дагерстоль покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока. В связи с решением ФИФА не знаем, что будет дальше», — приводит ТАСС слова Габулова.

7 марта ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов». Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России.

В сезоне-2021/22 Дагерстоль принял участие в 17 матчах «Химок», 25-летний швед не отличался результативными действиями и получил 1 красную карточку.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Что это значит

Источник: https://tass.ru/sport/14000511
Владимир Габулов
Футбол
РПЛ
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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Г
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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