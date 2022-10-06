Ледяхов: «Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказал свое мнение по поводу работы Гильермо Абаскаля в московской команде.

— «Спартак» при Абаскале идет в лидирующей группе, показывает неплохой футбол. Болельщики очень довольны его работой, — сказал Ледяхов.

— Абаскаль работает лучше, чем Ваноли и Витория?

— На данный момент да. Работу тренера оценивают по результату. У «Спартака» он есть. Команда набирает очки. Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли, — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

После 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем матче красно-белые на своем поле примут «Крылья Советов». Игра состоится 9 октября, начало — 14.00.