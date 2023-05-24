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Сегодня, 10:43

Кайо выбыл до конца сезона, он может не сыграть в суперфинале FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао пропустит оставшиеся матчи команды в РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у Кайо мышечная травма. Есть риск, что футболист может не сыграть в суперфинале FONBET Кубка России против ЦСКА. На этой неделе бразильцу предстоит повторное обследование, после чего будут известны точные сроки восстановления.

В матче 28-го тура чемпионата России против «Ростова» (3:0) бразилец получил травму, неудачно обработав мяч и воткнувшись ногой в газон. Защитник покинул поле при помощи медиков, а во втором тайме был заменен.

В нынешнем сезоне Кайо провел за краснодарский клуб 27 матчей во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-krasnodara-kajo-vy-by-l-do-kontsa-sezona-on-mozhet-ne-sy-grat-v-superfinale-kubka-rossii/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

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Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

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Спартак

 26 1 9
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