В «Коньяспоре» опровергли информацию об интересе к Дзюбе

Генеральный директор «Коньяспора» Мустафа Гексу прокомментировал информацию об интересе к нападающему Артеме Дзюбе.

По его словам, турецкий клуб не заинтересован в 33-летнем россиянине.

«Дзюбы в наших списках нет», — приводит слова Гексу «РБ Спорт».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Нападающий выступал за петербуржский клуб с июля 2015 года. На его счету 108 голов и 71 передача в 249 матчах за сине-бело-голубых.