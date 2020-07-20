Кашшаи рассказал о влиянии судей на турнирную таблицу РПЛ

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на пресс-конференции признал, что арбитры могут оказывать косвенное влияние на результаты матчей.

— Судьи — активные участники соревнований, — сказал Кашшаи. — Но не прямые. Они — члены большой футбольной семьи. Они могут косвенно влиять на ход матчей. Но в футболе задействованы игроки. Хотя судья и находится на поле, он — не единственный, кто может повлиять на результат. С ВАР нам удалось уменьшить количество результативных ошибок на поле. За последние 10 туров оно снизилось. (Наталья Юрина)