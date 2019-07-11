Каррера выживал Глушакова из "Спартака"? Отвечает Комбаров

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров​ в интервью "РИА Новости" рассказал про взаимоотношения экс-хавбека "Спартака" Дениса Глушакова и бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

- Переписка Глушакова, свидетельствующая о как бы сливе тренера, допустима?

- Я слышал это голосовое сообщение. Когда его вывалили в сеть, то преподнесли это как доказательство того, что Денис сливал тренера. Но даже я не услышал в этом сообщении "Давайте сольем!" или что-то в этом роде. Он просто рассказал кому-то о внутренней ситуации, творящейся в команде. Причем я даже не знаю, кому это сообщение было отправлено. Может быть, другу. Может быть, жене. Если взять каждого из нас, то наверняка, сидя на кухне со своим близким другом или семьей, и не такие вещи многие говорят. Если человек не будет выговаривать кому-то свои проблемы, он рано или поздно сойдет с ума. Повторю: лично я никаких доказательств какого-то слива в этом сообщении не увидел.

- Причиной ссылки Глушакова в молодежный состав вместе с Андреем Ещенко действительно были "лайки" в Instagram?

- Абсолютно не за "лайк" их отправили в дубль. "Лайк" был предлогом. Сами знаете, какая ситуация была на тот момент, между Денисом и тренером разгорался открытый конфликт. И Денис высказывался в сети, и тренер внутри команды делал жизнь Дениса, скажем так, не очень сладкой.

- Каррера выживал Глушакова из "Спартака"?

- Тренер хотел других отношений в команде, а "лайки" стали поводом. Вот Ещенко попал в эту ситуацию по несчастливой случайности в силу своей беззаботности и распахнутой души. Я даже не уверен, что Ещенко понял контекст того стихотворения, и вообще, читал ли он его. Я сам иногда ставлю "лайк", просто увидев знакомого человека на фотографии и не читая сам пост. А внутри может быть жесть. Возможно, и в случае Ещенко это было так. Что касается Дениса, то я до сих пор не знаю, целенаправленно он лайкал тот пост или нет.