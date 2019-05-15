Каррера считает, что "Спартак" отказал ему в поддержке в ситуации с Глушаковым

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что клуб не оказал ему поддержки в ситуации вокруг капитана команды Дениса Глушакова. Хавбек поставил "лайк" под постом известного актера и фаната красно-белых Дмитрия Назарова в Инстаграме, содержавшим критику итальянского специалиста. После этого Каррера перевел его в дубль.

- Как тренер, я требую к себе уважения со стороны игроков и четкого распределения ролей. В "Спартаке" я это показал, - приводит слова Карреры Libero Quotidiano. - Пример? Капитан Денис Глушаков в социальных сетях поставил "лайк" под песней, где плохо говорилось обо мне. Я сказал ему, что он исключен из основной команды.

Тренер не должен терять контроль над командой. В таких ситуациях важно иметь поддержку со стороны клуба. Была ли она у меня? Нет. Через некоторое время меня уволили, хотя мы были на третьем месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от второго. А Глушакова вернули в состав.

Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" в октябре 2018 года. Он руководил красно-белыми с августа 2016-го. Под его руководством москвичи выигрывали чемпионат России, а также Суперкубок страны.

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