Каррера рассказал о том, почему и как поделился миллионом евро за чемпионство «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» раскрыл нюансы истории о премии в миллион евро, которую ему выделил владелец клуба Леонид Федун после победы в чемпионате. Ранее экс-капитан красно-белых Денис Глушаков рассказал о том, как неохотно Каррера поделился частью денег со своим штабом, пригласив в свидетели лидеров команды.

Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок. Российский полузащитник перед отставкой Карреры был решением тренера выведен из основной команды, а до этого несколько раз появлялись сообщения об их конфликте.

— Я не понимаю: зачем вы позвали Глушакова, когда делили тот миллион от Федуна? Зачем посторонние, если это дело тренерского штаба?

— Нет, нет, нет. Здесь суть не в этом. Начнем с начала. У тренерского штаба есть свои определенные премии за ту или иную победу. Была премия за чемпионство. Естественно, за чемпионство премия удваивалась, и они ее получили. Федун дал мне личный бонус. И он не говорил мне: это для тебя и для штаба. Я ответил: а для штаба? Он сказал: если хочешь, поделись с ними. Стольким, скольким посчитаешь нужным. Что я и сделал. Выиграв чемпионат, в новом договоре я смог поправить условия контрактов моего тренерского штаба. Этим я показал часть их заслуги. Я думал, что я сделал правильный поступок. Я считаю правильным, что штаб ощущал свою заслугу.

В данной ситуации получилось так, что свою персональную премию, которую я получил от Федуна, я должен был обязательно делить со своим штабом, и нигде это не было прописано, потому что никому этих денег я не обещал. На тот момент это стало государственным делом: команда играла плохо, потому что тренерский штаб недоволен моим поступком. Что сделал я? Взял деньги из своего кармана и какую-то часть отдал штабу. И я хотел, чтобы команда видела это.

Меня атаковали в тот момент, и я не хотел, чтобы люди думали обо мне такое. Не хотел, чтобы на меня кто-то клеветал. Я сказал: «Хорошо, если так, то вот вам деньги». И отдал их. Хотя еще до того, как дать им деньги, я пробил прибавку к зарплате. Я сделал это с удовольствием, без корыстных побуждений. Мне не нравилась ситуация, которая сложилась.

— Зачем здесь игроки, Массимо? Это лишние свидетели, которые могли интерпретировать это так, как им было нужно.

— Нет, нет. Просто среди тех, кто жаловался, были и игроки — слышал, что было недовольство с их стороны. Именно поэтому я позвал двух футболистов, чтобы они увидели это, разъяснить ситуацию, и закрыть таким образом вопрос — премия была именно для меня, но я поделился с помощниками. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь