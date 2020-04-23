«Каррера отменил акцию Рианчо». Бывший врач «Спартака» рассказал правду о прощальном банкете Массимо

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» вспомнил, как команда прощалась с Массимо Каррерой. Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.

— Когда выяснилось, что Каррера покидает «Спартак», Рианчо решил собрать коллектив, чтобы устроить акцию сплочения, — вспоминает Вартапетов. — Через наш командный чат проинформировал всех игроков и персонал. Но тут Каррера перехватил инициативу — и решение Рианчо отменил.

— Придумав что-то свое?

— Да. Пригласив всех от своего имени. Здесь нельзя делить людей на тех, кто «за Карреру» и «против». Большинство пришли из вежливости!

— Персональных приглашений не было?

— В том-то и дело — нет! Естественно, никто не говорил капитану: «А вас, господин Глушаков, я попрошу не являться». (Юрий Голышак)

Полностью интервью Вартапетова