Главный тренер АЕК Массимо Каррера ответил на слова полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова. Бывший капитан «Спартака» рассказал о конфликте с итальянским специалистом в 2018 году. Глушаков лайкнул в Instagram видео, в котором актер Дмитрий Назаров критикует Карреру. Вскоре он был переведен в дубль, но вернулся в основу после увольнения итальянца.

«Что только не сделаешь ради внимания к себе. Прошло уже два года, но он вновь должен вспоминать обо мне, чтобы снова снискать дурной славы. Видимо, если бы он говорил только о себе, о своей личной и футбольной жизни, всем было бы наплевать на него», — приводит «РИА Новости» переписку Карреры с одним из подписчиков в Instagram.

Сама переписка, по всей видимости, была удалена.