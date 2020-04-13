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Каррера — о словах Глушакова: «Что только не сделаешь ради внимания»

18:00
Денис Глушаков и Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Глушаков и Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер АЕК Массимо Каррера ответил на слова полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова. Бывший капитан «Спартака» рассказал о конфликте с итальянским специалистом в 2018 году. Глушаков лайкнул в Instagram видео, в котором актер Дмитрий Назаров критикует Карреру. Вскоре он был переведен в дубль, но вернулся в основу после увольнения итальянца.

«Что только не сделаешь ради внимания к себе. Прошло уже два года, но он вновь должен вспоминать обо мне, чтобы снова снискать дурной славы. Видимо, если бы он говорил только о себе, о своей личной и футбольной жизни, всем было бы наплевать на него», — приводит «РИА Новости» переписку Карреры с одним из подписчиков в Instagram.

Сама переписка, по всей видимости, была удалена.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200413/1569980132.html

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