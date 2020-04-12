Денис Глушаков: «Каррера психанул, но к этому уже шло. Он делал какие-то постановочные сцены»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о конфликте с Массимо Каррерой, когда выступал в «Спартаке». Хавбек в 2018 году лайкнул в Instagram видео, в котором актер Дмитрий Назаров критикует Карреру. Вскоре он был переведен в дубль, но вернулся в основу после увольнения итальянца.

— Аленичев набирал состав, штаб. Потом не заладилось с Лигой Европы, оставили Карреру, — цитирует matchtv.ru Глушакова. — Он нам доверял, а мы доверились ему. Нормально работали. Команда, коллектив, результат — все это было. Отличные отношения, до чемпионства все было идеально. Мы были физически готовы, залетало все, фарт был на нашей стороне.

Увидел фото Назарова в шапке с названием благотворительного фонда и поставил лайк. А к вечеру как началось... Каррера, конечно, психанул. Но к этому уже шло. Он хотел поменять капитана, было еще множество моментов. Он делал какие-то неправильные, постановочные сцены... Вся команда это видела. Это был момент, когда меня нужно было убрать и отправить в дубль. Я и Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел.